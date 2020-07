Morta 90enne investita ieri da un furgone a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 20 LUG - Non ce l'ha fatta la pensionata investita da un furgone ieri mattina in via Agucchi, periferia di Bologna. Maria Francesca Sasso, 91 anni, era stata portata in gravissime condizioni all'ospedale Maggiore, dove è morta per le ferite che aveva riportato nell'incidente.

Dalla prima ricostruzione, l'anziana stava attraversando la strada nei pressi delle strisce pedonali quando è stata travolta da un Ford Transit, che proveniva da via Zanardi con direzione Marco Emilio Lepido. Incolume l'uomo di 56 anni che guidava il furgone. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Locale. (ANSA).