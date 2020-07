Giro marche da bollo false, 16 verso processo a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 20 LUG - Con 16 avvisi di conclusione indagini, che hanno raggiunto altrettanti soggetti sull'intero territorio nazionale, si avvia alla conclusione l'inchiesta 'Marchette' della Guardia di Finanza di Bologna, che ha smascherato un'organizzazione specializzata nella contraffazione e clonazione di marche da bollo.

Oltre ai valori bollati falsi, sono stati sequestrati anche traveller's cheque falsi per 100.000 dollari e scoperte truffe truffe con carte di credito ai circuiti Mastercard e Visa per oltre 76.000 euro.

Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Bruno Fedeli, sono partite da una segnalazione del direttore del Pubblico Registro Automobilistico di Bologna e hanno portato alla luce un'organizzazione, attiva fra l'Emilia Romagna e la Calabria. Secondo le Fiamme Gialle, acquistavano 'in maniera massiva' marche da bollo, che una volta contraffatte o clonate venivano vendute ad agenzie di pratiche auto. Per tre degli indagati, su disposizione del Gip Roberta Dioguardi sono state emesse ordinanze di custodia cautelare di applicazione della misura dell'obbligo di dimora. Nell'ambito dell'indagine è stato inoltre arrestato un latitante ricercato da oltre 10 anni.

(ANSA).