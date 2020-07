Fase 3: dg BolognaFiere, di nuovo livelli pre Covid nel 2023

(ANSA) - BOLOGNA, 20 LUG - "Il vero problema non saranno i protocolli, ma i collegamenti internazionali. Per tornare ai livelli pre Covid si dovrà aspettare presumibilmente il 2023. Ma andiamo avanti. Nonostante tutto, non ci fermiamo". Lo dice al Qn il direttore generale di BolognaFiere, Antonio Bruzzone: le stime che le principali associazioni internazionali di riferimento come Ufi, l'Associazione mondiale delle fiere, hanno sviluppato, parlano di un 2021 con un calo del 30% sul 2019, il 2022 con il 15% in meno. Bisognerà aspettare il 2023 per un recupero totale".

I 195 milioni di fatturato del 2019 "quest'anno diventeranno 50-60 milioni. Abbiamo utilizzato tutto quello che era possibile del fondo liquidità: sono tre anni che l'azienda porta bilanci positivi. Resistiamo". La ripartenza dell'attività espositiva sarà con il Sana dal 9 all'11 ottobre: "L'abbiamo rinominata Sana Restart - spiega Bruzzone - proprio per ricordare che si tratta di una ripartenza, una fiera progettata con l'obiettivo di sostenere le imprese del settore biologico e naturale nel rilancio dell'economia.

Poi ci saranno altri manifestazioni a ottobre, come il Saie (14-17), il Salone Nautico Bologna (17-25), Fleet Manager Academy (28), mentre Big buyer è dal 25 al 27 novembre.

Seguiranno una serie di manifestazioni per il grande pubblico a novembre, dal Mondo creativo (26-29) a Eudi show (27-29). Il 2020 si concluderà con Ambiente lavoro, dall'1 al 3 dicembre.

Per le fiere internazionali, Cosmoprof, Fiera del libro, Cersaie ed Eima International, bisognerà aspettare il prossimo anno".

Per quanto riguarda l'estero, la pandemia "ha imposto il posticipo anche di alcuni eventi del network mondiale di Cosmoprof, come il Cosmoprof North America a Las Vegas di luglio. E potrebbero esserci problemi per Cosmoprof India. La prima manifestazione all'estero di questo circuito sarà il South China Beauty Expo (30 luglio-1 agosto 2020): è un evento piccolo, ma è un segnale importante". (ANSA).