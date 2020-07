Fase 3: da E-R 12,5 milioni per il rilancio di Piacenza

(ANSA) - BOLOGNA, 20 LUG - Un piano d'investimenti da 12,5 milioni per la provincia di Piacenza. Lo ha stanziato la Regione Emilia-Romagna che lo ha annunciato durante la visita in provincia, la più colpita della regione dal Coronavirus, con una seduta di giunta sul territorio. A questi si aggiungono altri 20 milioni in arrivo dal governo per la sanità.

Lo stanziamento finanzierà progetti per la mobilità sostenibile, le infrastrutture, la riqualificazione urbana e gli edifici pubblici. In ogni Comune, progetti già cantierabili, in grado dunque di partire in tempi brevi.

"La comunità piacentina - ha detto il presidente Stefano Bonaccini, incontrando i sindaci del territorio - ha affrontato con forza e senso di responsabilità mesi durissimi, dai quali siamo venuti fuori come comunità regionale, sostenendoci a vicenda. Ma non c'è dubbio sul fatto che Piacenza e l'intera provincia abbiano dovuto moltiplicare gli sforzi, pagando un prezzo altissimo: qui si è consumata la prova più difficile, e ora vogliamo sostenere la ripresa continuando a lavorare insieme".

Sul fronte sanitario, Piacenza è al lavoro, con il sostegno economico dello Stato e della Regione, per aumentare i posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva in caso di ripresa epidemica del virus: sono già stati programmati e iniziati gli interventi nei tre principali ospedali provinciali - Piacenza, Castel San Giovanni e Fiorenzuola - per creare oltre 50 posti aggiuntivi, con modifiche strutturali permanenti ma flessibili, che permetteranno di utilizzare i locali per degenze ordinarie o, in caso di necessità, per la terapia intensiva. (ANSA).