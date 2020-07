Fase 3: da E-R 12,5 mln per la ripartenza nel Riminese

(ANSA) - BOLOGNA, 17 LUG - Un programma di investimenti straordinario per la provincia di Rimini, con 12,5 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione e destinati a finanziare almeno un progetto per ogni Comune, partendo da settori strategici come il recupero e la riqualificazione di spazi urbani e immobili, della mobilità sostenibile e delle infrastrutture. E' lo strumento adottato dalla giunta dell'Emilia-Romagna, riunita a Cattolica nel giorno dedicato dal presidente Stefano Bonaccini e dagli assessori a diversi appuntamenti nella provincia Riminese.

Quella di oggi è la prima tappa che l'esecutivo regionale farà in ogni provincia, partendo da quelle maggiormente colpite dall'emergenza Covid: Rimini, poi Piacenza lunedì prossimo, 20 luglio.

"Il nostro impegno - ha detto il presidente Bonaccini - è quello di ascoltare, conoscere problematiche e opportunità di un territorio, per decidere insieme ciò che serve a risolvere i problemi e valorizzarne i punti di forza".

Il Piano per la provincia di Rimini rientra nel Programma straordinario di investimento per i territori colpiti dalla pandemia e aree montane ed interne, con una dotazione già certa di 40 milioni di euro. Si tratta appunto di 12,5 milioni per i Comuni del Riminese, altrettanti per quelli della provincia di Piacenza, 1 milione per il Comune di Medicina, nel Bolognese, e 14 milioni di euro per le aree interne e montane delle altre province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena. In ogni area i progetti verranno definito nell'ambito di ciascuna Conferenza territoriale. (ANSA).