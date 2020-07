'Camere' di biocontenimento per visite sicure in rsa

Due 'camere', chiamate 'Emisphere' ed 'Atrium', dentro alle quali gli ospiti di una residenza per anziani bolognese possono incontrare i loro familiari in sicurezza, evitando contagi. Si tratta di un modulo di bio-contenimento mobile e di una camera di disinfezione gonfiabile che, grazie a teli divisori in Pvc, a nebulizzatori interni che igienizzano gli spazi e a sofisticati sistemi di sanificazione, permettono di salutare i propri cari anche durante l'emergenza sanitaria e sono stati brevettati dalla società Fastpol srl che in Italia gestisce diverse residenze per anziani. Ieri sono stati inaugurati a Monzuno, sulle montagne di Bologna, dove si trova la terza struttura di accoglienza italiana dotata di queste speciali camere per gli ospiti e i loro familiari. La struttura 'Bellavalle' ha riaperto alle visite grazie a questi moduli, al taglio del nastro ha partecipato il sindaco Bruno Pasquini: "Grazie a questo sofisticato sistema - ha detto - queste residenze sono più sicure di prima".