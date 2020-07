Università Bologna porta in aula Zaky con 150 sagome

Gli studenti dell'Università di Bologna a settembre andranno in aula insieme a Patrick Zaky, lo studente detenuto da oltre cinque mesi in carcere in Egitto, accusato di propaganda sovversiva, e, nel frattempo, potranno sedere accanto a lui nelle biblioteche e nelle sale studio L'artista Gianluca Costantini ha infatti realizzato 150 sagome che gireranno negli spazi dell'ateneo.

L'Università è in prima linea per chiederne la liberazione, ma ha fatto anche numerosi gesti per testimoniare solidarietà e sensibilizzare la propria comunità. L'iniziativa va in questo senso: le 150 sagome di Zaky saranno nei luoghi di studio Unibo, a cominciare, da questi giorni, dalla Biblioteca Universitaria di Bologna.

Gli studenti potranno studiare accanto all'immagine di Zaky che poi, a partire da settembre, occuperà le sedie che dovranno essere lasciate libere per mantenere il distanziamento fisico anti covid.

"Il disegno di Zaky - racconta Costantini - si rifà al disegno esposto anche in Piazza Maggiore, qualche settimana fa, ma senza il filo spinato, simbolo di tortura, fastidio e sofferenza. Le sagome realizzate per le sale studio dell'Alma Mater, vogliono rappresentare semplicemente uno studente e affermare contemporaneamente "siamo tutti Zaky". (ANSA).