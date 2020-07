Moda:italiana AbTechLab brevetta tessuto 100% carbonio

(ANSA) - MILANO, 16 LUG - Un tessuto tutto in carbonio, e quindi ignifugo, termoregolatore, resistente, antibatterico, impermeabile ma traspirante e 100% reciclabile, è stato brevettato da una start up italiana la ABTechLab.

Il fondatore, Alessandro Bergamini, dopo 7 anni di ricerca, ha brevettato un procedimento in grado di trasformare la fibra di carbonio in tessuto, denominato AB Carbon Tex. Una novità tessile che ha immediatamente attirato l'attenzione di diversi settori del mondo del fashion, interior & exterior design , a cui si aggiunge l'inizio dello studio sulle applicazioni nel campo biomedicale e di una applicazione IOT. " Un passo importante per chi, come me, ama praticare lo sport, sottoponendo spesso il fisico a forti stress. Uno studio che stiamo portando avanti in questo periodo post Covid che potrà servire anche a livello scientifico " dichiara Alessandro Bergamini.

Il lancio ufficiale del tessuto AB CarbonTex è previsto a settembre 2020, in occasione della fashion week. Nel frattempo AB TechLab srl sta già collaborando con importanti aziende del settore auto motive e fashion di alta gamma che hanno richiesto lo studio di tessuti con trame esclusive e personalizzate per realizzare nuovi progetti taylor made. (ANSA).