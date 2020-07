Crolla parte di un davanzale nel municipio di Imola

Alcuni calcinacci sono caduti al suolo dopo essersi staccati dal davanzale in muratura di una piccola finestra del Palazzo Comunale di Imola, nel Bolognese, proprio vicino all'orologio della torre. E' successo verso mezzogiorno e sono intervenuti i Vigili del Fuoco che, con due mezzi di cui un'autoscala, hanno raggiunto il davanzale per rimuovere le parti pericolanti e mettere in sicurezza la facciata. La Polizia Locale ha isolato la zona sottostante, per evitare pericolo per i passanti. A quanto si apprende, poco prima del crollo una donna era transitata davanti al palazzo ma era stata solo sfiorata dai calcinacci, restando illesa.