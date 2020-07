il Mostro della Cripta, Manetti bros su set con Misischia

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Sono ricominciate, dopo l'interruzione a causa dell'emergenza sanitaria, le riprese de Il Mostro della cripta, horror comedy prodotta dai Manetti bros.

insieme a Carlo Macchitella, scritta dal duo con Paolo Logli e Alessandro Pondi. Dopo The End? L'inferno fuori, il film vede il ritorno dietro la macchina da presa di Daniele Misischia.

Protagonisti Lillo, Tobia De Angelis e Amanda Campana.

È il 1988 e il giovane Giò (Tobia De Angelis), nerd poco più che adolescente, sfogliando l'ultimo numero del suo fumetto preferito, "Squadra 666 - Il Mostro Della Cripta", scritto e disegnato da uno dei suoi idoli, Diego Busirivici (Lillo), si accorge di alcune analogie tra la storia raccontata in quelle pagine e gli atroci avvenimenti che stanno seminando morte e terrore nel paesino in cui vive. Un inquietante mistero condurrà Giò e il suo strampalato gruppo di amici in un'avventura fuori dal comune.

Girato tra Bologna e Bobbio, le riprese dureranno complessivamente sei settimane.

Il mostro della cripta è una produzione Mompracem e Vision Distribution, in collaborazione con Sky e Timvision con il contributo dell'Emilia-Romagna Film Commission. Il film uscirà nelle sale distribuito da Vision Distribution. (ANSA).