Calcio: nuovi tamponi al Parma, tutti negativi

Tutti negativi nel Parma Calcio, anche il membro dello staff, non calciatore, risultato positivo.

E' l'esito dell'ultimo ciclo di esami fatti oggi dal club emiliano dopo, appunto, la positività emersa ieri. "Tutto il gruppo squadra è risultato negativo, compreso il membro in questione, che continuerà l'isolamento e per il quale sono in corso gli approfondimenti del caso", si legge sul sito del club.

La squadra partirà dunque come da programma nel pomeriggio dal ritiro di Collecchio per lo Stadio Tardini e disputare la sfida contro il Bologna. (ANSA).