Quinto giorno senza morti, ma 71 nuovi casi

Quinto giorno di fila senza morti da Coronavirus in Emilia-Romagna, ma 71 nuovi casi, uno degli aumenti più alto registrati nelle ultime settimane. Di questi, 48 persone asintomatiche.

Ventuno nuovi positivi in provincia di Modena, 18 legati ad un focolaio scoperto in un prosciuttificio; 19 in quella di Bologna, di cui 6 riconducibili ai due focolai individuati in due aziende della logistica, Brt e Tnt, e la gran parte degli altri, spiega la Regione "a situazioni familiari già note; 11 in quella di Ferrara, nove dei quali riferiti sempre al focolaio Tnt.

Le nuove guarigioni sono 10, i casi attivi, 1.180 (+61).

Stabili i pazienti in terapia intensiva, dieci, e i ricoverati in altri reparti, 93.