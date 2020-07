Parma: D'Aversa, seguiamo il protocollo e stiamo in ritiro

(ANSA) - PARMA, 11 LUG - "E' venuto fuori un caso di positività però per fortuna la persona è asintomatica. La cosa importante è che stia bene". E' il commento del tecnico del Parma 1913 Roberto D'Aversa alla notizia di un nuovo caso di coronavirus all'intero della società emiliana.

D'Aversa si dice comunque tranquillo per il futuro. "Adesso seguiremo il protocollo - ha spiegato - Effettueremo dei tamponi, resteremo in ritiro e successivamente vedremo". (ANSA).