Mostre: esposizione permanente dedicata alla Linea Gotica

(ANSA) - BOLOGNA, 11 LUG - Una mostra permanente dedicata alla Linea Gotica, il tracciato difensivo costruito dall'esercito tedesco durante la seconda guerra mondiale, sarà inaugurata domenica 12 luglio alle scuole elementari di Tolè, nel comune di Vergato (Bologna). L'idea di organizzare un'esposizione dedicata a questo percorso, che attraversava anche Tolè, è dell'Associazione Fontechiara, che ha raccolto materiali e reperti storici sul territorio e ha deciso di radunarli in un unico luogo, accessibile a tutti.

"E' un'iniziativa cui teniamo molto - commenta la presidente Tina Zaccanti - tanti cittadini di Tolè hanno vissuto sulla propria pelle la guerra e gli anni della Resistenza. Questa mostra è un modo per tenere viva la memoria di quel periodo e trasferirla anche alle generazioni più giovani". La mostra verrà intitolata al professor Ezio Trota, scomparso nel 2015 e molto legato a Tolè, che ha donato numerosi documenti e reperti storici all'associazione. L'esposizione è impreziosita da dipinti e murales realizzati da Loredano Sammartino e da una panchina all'esterno dell'edificio, dipinta con i colori della bandiera italiana dalla pittrice Nadia Cristoni. Sarà possibile visitare la mostra tutti i fine settimana.

Per il sindaco di Vergato, Giuseppe Argentieri, questa esposizione permanente "può essere di estremo interesse per i turisti e i visitatori che l'estate frequentano Tolè, oltre che rappresentare un elemento di richiamo per gli appassionati e gli studiosi della storia dell'Appennino". (ANSA).