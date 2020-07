Meeting Rimini non si ferma, edizione speciale, parte online

Il Meeting di Rimini, a 40 anni dalla prima edizione, non si ferma: il tradizionale appuntamento organizzato da Comunione e Liberazione torna dal 18 al 23 agosto, in una versione mista, alcuni eventi saranno in presenza, altri online.

L'appuntamento si sposta dalla tradizionale ambientazione della Fiera di Rimini al vicino Palacongressi: spazi molto più ridotti, senza i tradizionali stand e con posti limitati, che dovranno essere prenotati, per assistere ai vari incontri.

Tanti, come al solito, gli ospiti che affronteranno temi che spaziano dalla politica all'economia, dalla religione alla scienza, dalla sanità allo sviluppo delle città. Ci saranno, in presenza o in collegamento, il presidente della Cei Gualtiero Bassetti, David Sassoli, Paolo Gentiloni, Roberto Speranza, Muhammad Yunus, scienziati, filosofi, sindaci e presidenti di Regione.

Non mancherà lo spazio per la cultura e lo spettacolo, con una mostra dedicata al restauro della Basilica della Natività di Betlemme e concerti di Brunori Sas e Malika Ayane. (ANSA).