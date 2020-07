Il Museo Lamborghini riapre le porte al pubblico

Riapre oggi al pubblico, segnale di parziale ritorno alla normalità, il MUDETEC, il Museo delle Tecnologie di Automobili Lamborghini, chiuso forzatamente a causa dell'emergenza Covid-19.

La principale novità è rappresentata dalla presentazione della nuova Sián Roadster: la supersportiva open-top ibrida sarà esposta fino a domenica 12 luglio.

L'apertura del museo è prevista tutti i giorni dalle 09.30 alle 18 con ingressi esclusivamente su prenotazione. All'interno del Mudetec i visitatori possono ripercorrere anni di storia del mondo Lamborghini, dagli albori fino ai giorni nostri. Dalle vetture più iconiche del passato, come la 350 GT, la Miura, la Countach e la LM002, alle più recenti ed esclusive Asterion, Centenario, Aventador SVJ, i visitatori possono ammirare la storia di Automobili Lamborghini. A questo si aggiunge il mondo dell'aerodinamica e dell'elettronica con le recenti tecnologie, come il sistema di aerodinamica attiva ALA, la logica predittiva del sistema LDVI e l'interfaccia utente HMI.

La riapertura corrisponde anche a nuove e collaborazioni, come quella con Architecture for Exhibition, progetto che Automobili Lamborghini ha sviluppato con Young Architects Competitions.

Alcuni delle auto esposte saranno poi esposte alla Cité de l'Automobile, il più grande museo dell'automobile del mondo, situato in Francia a Mulhouse, in Alsazia dal 9 luglio 2020 al 10 gennaio 2021.