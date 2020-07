Fotografia: torna 'Si Fest', a settembre la 29/a edizione

Torna il festival di fotografia 'Si Fest', che dal 18 al 20 settembre a Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena) 'occuperà' piazze, strade del centro, vetrine dei negozi. Le mostre saranno visitabili anche il 26-27 settembre e il 3-4 ottobre. 'Storie, memorie e visioni' è il tema della 29/a edizione, che - spiega il sindaco Filippo Giovannini - "indaga l'identità di una comunità e quindi di ciascuno di noi: un lungo e ricco percorso in cui incontriamo i Censimenti firmati negli anni dai più grandi nomi della fotografia e gli archivi del Festival, un prezioso patrimonio della città di Savignano. Da qui siamo voluti ripartire dopo una stagione in cui abbiamo dovuto riflettere su una quotidianità che pensavamo immutabile".

"A causa dell'epidemia - commenta il direttore artistico Denis Curti - tutti i festival si sono ritrovati a un bivio: concedersi un periodo sabbatico o riprendere in mano la tela lasciata in sospeso, sciogliendo le trame già intessute per fare spazio a disegni più in linea con l'enigma di tempi incerti. Il 'Si Fest' ha scelto la seconda strada". A fronte di tutte le difficoltà, il 'Si Fest' sarà anche online ma soprattutto onsite, adeguandosi alle nuove esigenze di sicurezza che impongono un ripensamento radicale degli eventi pubblici.