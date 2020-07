Abi: Antonio Patuelli rieletto presidente

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Antonio Patuelli è stato rieletto presidente dell'Abi. L'Assemblea dell'associazione ha infatti eletto il nuovo Consiglio che si è immediatamente riunito e, come proposto unanimemente dal Comitato Esecutivo uscente, ha rieletto Patuelli per acclamazione Lo si legge in una nota secondo cui nella sua prima parte straordinaria, l'assemblea ha completato le procedure di modifica dello Statuto approvando all'unanimità quanto proposto all'unanimità dal Comitato di Presidenza, dal Comitato esecutivo e dal Consiglio dell'Abi per rendere statutariamente nuovamente possibile la rielezione del Presidente per il quarto mandato, nonché per la più ampia adozione dei sistemi di video-audio conferenza per le riunioni degli Organi dell'ABI. In sede ordinaria l'assemblea dell'Abi ha approvato la relazione del Direttore Generale Giovanni Sabatini sulle attività dell'attività nel 2019 e gli atti connessi e conseguenti. Quest'anno l'assemblea si è svolta solo in forma privata senza la parte pubblica dove intervenivano, per tradizione, il ministro dell'economia e finanze e il governatore della Banca d'Italia. (ANSA).