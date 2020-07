Nasce il negozio online del Parmigiano Reggiano

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 09 LUG - Nasce il nuovo shop online del Parmigiano Reggiano con cui i clienti potranno acquistare il formaggio direttamente dalle aziende produttrici. È la nuova iniziativa del Consorzio di tutela che punta così ad aumentare le vendite dirette e offrire ai 335 caseifici consorziati un nuovo strumento di business, in linea con le nuove abitudini di acquisto dei consumatori.

"I caseifici - spiega Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano - devono avere sempre più accesso al mercato senza mediazioni, non solo attraverso gli spacci aziendali, ma anche con le vendite online, i rapporti diretti con le piccole catene di supermercati e il canale 'Horeca'.

L'obiettivo è quello di aumentare la quota di vendita diretta, che è ora pari a 390mila forme, fino a raggiungere il 15% della produzione complessiva, vale a dire circa 500mila forme".

Una vetrina importante per il Parmigiano Reggiano che nel 2019 ha prodotto 3,7 milioni di forme per 2,6 miliardi di euro giro d'affari al consumo. (ANSA).