F1: Vettel e il futuro "Red Bull? E' team forte, direi sì"

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - "Mi prendo tutto il tempo necessario per me stesso, al momento ci sono tutte le opzioni: continuare, prendermi una pausa o ritirami. Ma certo vorrei ancora conseguire i risultati che nella mia carriera ho ottenuto, quindi se sarà dovrà essere un team competitivo". Sebastian Vettel torna a parlare del futuro che lo attende alla fine di questa strana stagione, quando non sarà più un pilota Ferrari.

"Sono interessato a raggiungere altri risultati come quelli che ho conseguito" dice il tedesco in vista del gp bis in Austria, lasciando aperta la porta a eventuali chiamate da scuderie big.

Tra queste anche la Racing point e Red Bull, dove si tratterebbe di un ritorno. "E' un team che conosco bene - ammette Vettel - hanno una macchina vincente e sono forti. Eventuale rivalità con Verstappen? Se vuoi vincere devi saper sfidare chiunque. Quindi visto che sono qui per competere se mi cercassero la mia risposta sarebbe sì".

Quanto alla gara di domenica il ferrarista dice che "correre sullo stesso circuito a distanza di una settimana è un'opportunità per avere una risposta immediata. Domenica scorsa la mia prestazione è stata inferiore a quanto visto in tutto il week end. C'è stato un problema ai freni e il bilanciamento, ma il ricordo è buono e questo mi può aiutare". Ma il pensiero è ancora a cosa sarà dopo l'addio già annunciato alle Rosse: "Ancora non so cosa accadrà, questa gara è importante a livello personale e vediamo quali opportunità mi si presenteranno".

(ANSA).