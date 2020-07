Sono 29 i nuovi positivi al Covid in Emilia-Romagna, di cui 17 asintomatici e 12 sintomatici (uno a Parma, uno a Reggio Emilia, uno a Modena, 8 Bologna e uno a Rimini), "per la maggior parte riconducibili a focolai o a casi già noti", spiega la Regione. Nessun nuovo decesso, mentre le nuove guarigioni sono 34, per un totale di 23.434. I casi attivi sono 1.066 (-5). I pazienti in terapia intensiva restano 10, quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 96 (-3).