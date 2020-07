Fuori dall'auto in corsa dopo una lite

Una donna di 43 anni residente in provincia di Ravenna, è stata ricoverata in prognosi riservata dopo essere caduta verso le 23 di ieri sera da un'auto in corsa. Sul fatto, accaduto sulla Statale 16 Adriatica nei pressi di Cervia, nel Ravennate, sono in corso accertamenti dei carabinieri della locale Compagnia coordinati dal Pm di turno Stefano Stargiotti. Al momento si pensa a un gesto volontario successivo a un diverbio. Alla guida della vettura, c'era il compagno della donna, un 49enne già ascoltato dagli inquirenti. È stato l'uomo, dopo essersi immediatamente fermato, a chiamare i soccorsi.