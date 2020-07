Calcio: compagna Berardi raccoglie 25mila euro per ospedale

Attraverso la piattaforma 'Gofundme' e in particolare all'impegno della 25enne 'social influencer' Francesca Fantuzzi, compagna del giocatore del Sassuolo Calcio Domenico Berardi, sono stati raccolti oltre 25mila euro per l'ospedale di Sassuolo, come fa sapere la struttura in una nota.

"Col sostegno di tanti amici e - spiega appunto l'ospedale di Sassuolo - anche di alcuni giocatori neroverdi, Francesca, che è tra le più attive e giovani Wags della Serie A, attraverso la piattaforma GofundMe, ha raccolto le donazioni di 539 persone e le ha messe a disposizione dell'ospedale di Sassuolo. L'idea è nata durante il lockdown, per cercare di dare una mano, concretamente, a chi è in prima linea nella cura e nell'assistenza dei malati".

"Se tutti nel nostro piccolo contribuiamo, possiamo aiutare l'ospedale per attrezzarsi al meglio e continuare ad aiutare tutte le persone che necessitano di cure", dice Francesca Fantuzzi . Da parte sua, l'ospedale di Sassuolo ringrazia di cuore "questo giovane talento, che ha scelto di mettersi a servizio della collettività dando un contributo significativo e importante in un momento veramente particolare". (ANSA).