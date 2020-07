P.a: Lepida raggiunge 300mila identità digitali Spid

(ANSA) - BOLOGNA, 07 LUG - Più che raddoppiato il numero di identità digitali rilasciate da Lepida, società della Regione Emilia-Romagna attiva nel campo dell'Ict: da febbraio ad oggi sono passate dalle 136.688 alle attuali 300.000. La differenza ammonta a quasi 160.000 nuove identità che sono state rilasciate, sia per conversione di altre credenziali che attraverso il riconoscimento da remoto, via webcam.

"È stato importante mettere a disposizione questo servizio da remoto durante la quarantena, per evitare ai cittadini gli spostamenti non indispensabili - sottolinea l'assessore regionale all'Agenda digitale, Paola Salomoni - Questo periodo di necessaria chiusura è stato utile a molti anche per avvicinarsi alle nuove tecnologie e conoscere le possibilità che il digitale offre. Adesso si può tornare con cautela alla normalità, e richiedere la propria identità digitale attraverso gli sportelli sul territorio".

Durante il lockdown Lepida ha messo a disposizione oltre 40 dipendenti, normalmente impegnati in altre attività di sportello momentaneamente chiuse, per consentire questo tipo di riconoscimento. Oggi il personale aggiuntivo è tornato ai servizi di provenienza e il riconoscimento online sta comunque garantendo lo smaltimento delle richieste già pervenute.

Tutti i cittadini dell'Emilia-Romagna che non hanno ancora l'identità digitale Spid possono ora recarsi presso uno degli oltre 400 sportelli fisici presenti sul territorio. (ANSA).