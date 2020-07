Da settembre in E-R trasporto pubblico gratis per under 14

"Subito, da settembre 2020, l'avvio della misura, con gli under 14 che potranno viaggiare gratuitamente sui mezzi del Trasporto pubblico locale dell'Emilia-Romagna. E la previsione di estendere il beneficio, da settembre 2021, anche agli studenti della fascia di età 14-19 anni". Lo ha ribadito l'assessore regionale alle Infrastrutture e trasporti, Andrea Corsini, rispondendo in Aula a una interrogazione durante il Question time. L'intervento era stato annunciato nei giorni scorsi dal presidente Stefano Bonaccini tra quelli previsti dalla manovra definita dalla Giunta nell'assestamento del Bilancio 2020.

"L'avvio immediato - aggiunge Corsini - rappresenta un primo, importante passo avanti nell'aiuto delle famiglie e nell'incentivazione dell'uso dei mezzi pubblici. E in un anno arriveremo a coprire anche la fascia d'età 14-19 anni, rispettando un impegno che abbiamo inserito nel programma di mandato della Giunta 2020-2025".

Sulla base dei dati Istat riferiti alla popolazione, ha proseguito Corsini in Assemblea legislativa, la fascia di età 6-19 anni residente in regione è di quasi 570mila unità; i residenti nella fascia di età 6-19 anni che dispongono di un abbonamento per il trasporto pubblico sono oltre 162mila. Il valore economico per il Tpl è di oltre 26 milioni all'anno, di cui circa 2,3 mln coperti da risorse messe a disposizione dagli enti locali, per ridurre in parte o del tutto il costo dell'abbonamento ad alcune categorie.