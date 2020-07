Cantieri Autostrade: De Micheli, stasera decido su controlli

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 06 LUG - "Stasera, prima del Consiglio dei ministri, prenderò una decisione sui controlli della rete autostradale in Liguria". Lo ha detto la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli, a margine di una conferenza stampa alla stazione alta velocità 'Mediopadana' di Reggio Emilia. "La Liguria - ha aggiunto - ha più della metà delle gallerie presenti in tutto il sistema della viabilità italiana e nel tempo si sono accumulati pesanti e profondi ritardi nei controlli e nelle manutenzioni".

Il presidente della Liguria Giovanni Toti, ha detto poi De Micheli, "fa campagna elettorale. Il punto sulla Liguria è molto serio, non va sottovalutato o banalizzato. Non mi sembra di aver sentito grandi proclami nei cinque anni precedenti da parte di chi ora, compatibilmente con la situazione elettorale, si lamenta. Ci siamo noi adesso e ci assumiamo questa responsabilità". (ANSA).