Cc sventano un rave party nel Ferrarese

Notte movimentata tra sabato e domenica ai lidi ferraresi con più di un intervento dei carabinieri volti a scongiurare assembramenti di giovani e turisti contrari alle norme anti-Covid tuttora in vigore.

Sventato in particolare un rave party in via di organizzazione sulla spiaggia in località lido Nazioni, che ha richiesto l'intervento di ben 11 pattuglie di militari, mentre in un altro bagno una pattuglia (perché le altre erano dirottate sul rave) è dovuta intervenire per la presenza di circa 600 persone che, incuranti anche degli inviti del personale, non rispettavano distanze e obbligo di mascherine. I carabinieri sono intervenuti intorno alle 22 a lido Nazioni in un'area rurale tra due bagni della zona, informati dalla sala operativa della Questura di un rave in fase di organizzazione. I militari hanno disperso una cinquantina di giovani già riuniti e impedito che altri accorressero. Sono in corso ulteriori accertamenti.