Maltempo: torrente esondato nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 04 LUG - Per il forte temporale, che ha colpito nelle prime ore di questa mattina il Bolognese, i carabinieri e vigili del fuoco, intorno alle 3 di questa mattina, sono stati impegnati in una operazione di salvataggio.

A Monteveglio, in Valsamoggia è esondato il torrente Rio la Fossetta.

L'acqua ha abbattuto alcuni muretti, allagato abitazioni e alcune famiglie sono state costrette a rifugiarsi ai piani alti delle loro abitazioni. In via IV novembre una madre ha chiesto aiuto ai militari arrivati sul posto che hanno portato in salvo e fatto uscire in sicurezza lei è i suoi bambini. Al momento una famiglia risulta avere lasciato la propria abitazione. Non risultano feriti.

L'allarme è partito dai gestori di un poligono in via Monteveglio alle 3.20. Il torrente, più a monte, è straripato e ha abbattuto un muretto del tiro a segno e poi le acque hanno raggiunto le case. Le strade circostanti sono state chiuse.

(ANSA).