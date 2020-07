Giovane muore annegato sul litorale ravennate

(ANSA) - RAVENNA, 04 LUG - Un ragazzo di 28 anni, di origine romena, è morto nel primo pomeriggio a Lido di Classe, sul litorale ravennate, in seguito a una nuotata nel tratto di mare davanti alla spiaggia libera a nord della località rivierasca.

L'allarme al bagnino di salvataggio della torretta più vicina è stato lanciato intorno alle 14.20. Il ragazzo in quel momento si trovava sulla punta lato mare di una scogliera perpendicolare alla battigia, lì adagiato dagli altri amici della sua comitiva.

Sul posto è intervenuto anche un secondo bagnino di salvataggio con defibrillatore e poi gli operatori del 118: il giovane però era già deceduto. La Capitaneria di porto sta ascoltando gli amici amici per cercare di chiarire l'accaduto. (ANSA).