A Ferrara la polizia arresta 4 giovani per spaccio

(ANSA) - BOLOGNA, 04 LUG - La squadra Mobile della polizia di Ferrara è riuscita a sequestrare 11 chili di marijuana e 26 grammi di ecstasy mdma e ad arrestare quattro giovani, tre uomini e una donna, tra i 22 e i 24 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Grazie ad una fonte confidenziale ed a una serie di appostamenti giovedì scorso i poliziotti hanno fatto scattare il blitz in due diverse abitazioni, in centro storico e nella frazione di San Martino. Nel primo caso è finita nei guai una ragazza di 24 anni, che nascondeva in casa 26 grammi di ecstasy 'in sasso' e 3 grammi di marijuana, scovati dai cani dell'unità cinofila della polizia locale all'interno di un armadietto della cucina. Contemporaneamente, due ragazzi di 22 e 23 anni sono stati bloccati mentre si allontanavano in auto dall'abitazione in periferia. Durante il controllo sono apparsi agitati e gli agenti hanno perquisito il veicolo: all'interno c'era uno zainetto con due sacchetti di nylon trasparente, contenenti ciascuno un chilo di marijuana. A questo punto è scattata anche la perquisizione nella casa dove si erano riforniti. Qui, dentro una cassapanca, gli investigatori hanno rivenuto altri nove sacchetti di marijuana per un peso complessivo di 9,5 chili.

Nell'abitazione c'erano anche i genitori (al momento non indagati) di un ragazzo di 23 anni, che prima è scappato dal retro alla vista della polizia e poi è tornato indietro, ammetendo che la droga era sua.

I quattro giovani, come disposto dalla pm Barbara Cavallo, sono agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida prevista lunedì mattina. Soddisfazione per l'importante operazione antidroga è stata espressa dal questore di Ferrara, Cesare Capocasa. (ANSA).