Bologna riparte da Monet, mostra impressionisti dal 29 agosto

(ANSA) - BOLOGNA, 03 LUG - È stata riprogrammata dal 29 agosto al 14 febbraio 2021, a Palazzo Albergati di Bologna, la mostra 'Monet e gli Impressionisti. Capolavori dal Musée Marmottan Monet, Parigi', inizialmente prevista dal 13 marzo al 12 luglio e bloccata dall'emergenza coronavirus. La mostra, organizzata da Arthemisia, sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20 e potranno entrare 25 persone ogni venti minuti; dal 6 luglio saranno aperte le prevendite sul sito www.ticket.it.

Protagonisti della mostra, che intende ripercorrere l'evoluzione del movimento pittorico più amato a livello globale, saranno - oltre a Monet - anche Manet, Renoir, Degas, Corot, Sisley, Caillebotte, Morisot, Boudin e Signac. Un percorso espositivo con 57 opere, che vedrà primeggiare - accanto a capolavori cardine dell'impressionismo francese come 'Ritratto di Madame Ducros' (1858) di Degas, 'Ritratto di Julie Manet' (1894) di Renoir e 'Ninfee' (1916-1919 ca.) di Monet - opere inedite per il grande pubblico perché mai uscite dal Musée Marmottan Monet. È il caso di 'Ritratto di Berthe Morisot distesa' (1873) di Édouard Manet, 'Il ponte dell'Europa, Stazione Saint-Lazare' (1877) di Claude Monet e 'Fanciulla seduta con cappello bianco' (1884) di Pierre Auguste Renoir. Per la prima volta dalla sua fondazione nel 1934, il Museo parigino cede in prestito un 'corpus' di opere uniche, molte delle quali mai esposte altrove nel mondo.

La mostra vuole anche rendere omaggio a tutti quei collezionisti e benefattori - tra cui molti discendenti e amici degli stessi artisti in esposizione - che, a partire dal 1932, hanno contribuito ad arricchire la collezione del museo parigino rendendola tra le più ricche e importanti nella conservazione della memoria impressionista. (ANSA).