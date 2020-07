Pesaro-Cattolica, asse per 'marchignolità'

(ANSA) - CATTOLICA, 02 LUG - Asse Pesaro-Romagna per la "marchignolità": piada crudo e squacquerone in cambio della pizza Rossini, "Romagna mia" in cambio del capolavoro rossiniano ouverture del Guglielmo Tell. L'ironia e la passione per arte e cultura nei video su Facebook del bagnino Lorenzo Ercoles da Cattolica per promuovere il territorio, hanno portato il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ad andare a trovarlo al "Bagno Marcello 76" per asse di 'marchignolità". Un divertente video pubblicato da Ricci su Fb. "Lorenzo è un ragazzo eccezionale. - afferma - E a Pesaro ne avrei bisogno come il pane. Però lui non promuove solo Cattolica ma un territorio intero. Lo sto facendo in modo del tutto innovativo. Per questo sono venuto qui - spiega - e so che qualche idea ce l'ha. Viva Cattolica, viva Pesaro e viva i marchignoli". "Ricci è venuto a cercarmi. - 'replica' Ercoles - Pesaro non è mica come Cattolica, ha quasi 100mila abitanti.

Vuole fare il gemellaggio: il 'manifesto della marchignolità' è una roba bellissima. Dobbiamo essere uniti come i pompieri".

(ANSA).