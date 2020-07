I maestri del brivido in Riviera per 'Cesenatico Noir'

(ANSA) - BOLOGNA, 02 LUG - I grandi maestri del brivido tornano in Riviera romagnola il 24 e 25 luglio per 'Cesenatico Noir', festival letterario dedicato al giallo, al mistery e al thriller ideato da Stefano Tura e organizzato da Confesercenti.

La rassegna, giunta alla terza edizione, è stata presentata in videoconferenza dalla Regione Emilia-Romagna.

La manifestazione, che sarà con pubblico a numero chiuso su prenotazione per rispettare le norme anti-Covid, si terrà al teatro all'aperto di Largo Cappuccini, nel cuore di Cesenatico.

Carlo Lucarelli, Alice Basso, Ettore Nicoletti e tanti altri giallisti saranno protagonisti di un'edizione dedicata a Ezio Bosso e Tinin Mantegazza, due artisti recentemente scomparsi e molto legati alla località romagnola. "Essere riusciti a proporre la terza edizione di Cesenatico Noir senza cambiamenti sostanziali rispetto allo scorso anno è una scommessa già vinta", hanno detto in conferenza il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e l'assessore regionale al Turismo Andrea Corsini.

Una rassegna che arricchisce una stagione di rilancio per la riviera dopo il lungo lockdown. "Quest'anno sono ancora più felice - ha sottolineato Carlo Lucarelli - perché sembrava che il festival non si potesse tenere a causa dell'emergenza sanitaria. Invece saremo lì, a Cesenatico, pronti per un'edizione bellissima". È una "sfida e una scommessa", commenta Stefano Tura: il festival, "quest'anno, sarà anche un modo per esorcizzare, assieme a scrittori, lettori ed appassionati, i timori e le insicurezze che si sono radicati dentro di noi in questi mesi".

L'edizione 2020, sottolinea il direttore di Confesercenti Emilia-Romagna, Marco Pasi, "rappresenta un'ulteriore opportunità per tutto il territorio, in una situazione di grande difficoltà per l'economia". Cesenatico Noir si svolgerà in totale sicurezza, ha assicurato il sindaco Matteo Gozzoli.

