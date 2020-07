Carabiniere investito, Tonelli lancia una taglia

Diecimila euro a chi darà informazioni che porteranno a individuare il ladro che nella notte tra domenica e lunedì ha investito un carabiniere a Mordano (Bologna), provocandogli serie ferite. E' il deputato della Lega Gianni Tonelli, già segretario del Sap, a istituire una taglia. Pagherà di tasca propria, riporta Il Resto del Carlino Imola, a patto che le informazioni vengano inviate ala sua mail personale. L'idea è quella di dare un segnale forte "affinché le forze dell'ordine non siano vittime dello stesso Stato che servono e difendono". Per predisporre l'iniziativa Tonelli, spiega il parlamentare all'ANSA, ha preso informazioni dall'associazione degli amici di Davide Fabbri, guidata da Augusto Morena, che nel 2017 lanciarono una taglia su 'Igor il russo', il killer ricercato, all'epoca, per due omicidi tra Bolognese e Ferrarese.