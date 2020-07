Calcio: ex juventino Bonini lascia ruolo dt San Marino

(ANSA) - BOLOGNA, 02 LUG - Dopo tre anni Massimo Bonini, ex centrocampista di Juventus e Bologna, lascia il ruolo di direttore tecnico della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio.

"Sono stato lieto ed onorato - dice in una nota - di aver potuto portare un contributo al calcio del mio Paese e ringrazio tutti coloro che me lo hanno concesso per aver creduto in me e per la fiducia che mi è stata riservata. Avevo diverse idee per migliorare il calcio sammarinese in generale, partendo proprio dalle generazioni più giovani che rappresentano il futuro, ma oggi rilevo che non ci sono più le condizioni per portare avanti una collaborazione che per me è stata importante. Il mio cuore resta sempre legato al calcio del mio Paese e sarò sempre pronto a portare un eventuale contributo, se richiesto, e nel caso si creino condizioni favorevoli. Mi dispiace molto che sia finita un'esperienza che resterà per sempre nei miei ricordi". (ANSA).