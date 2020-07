Bonaccini incontra Angrisani, nuovo comandante Cc in E-R

Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha incontrato oggi pomeriggio a Bologna il comandante della legione carabinieri Emilia-Romagna, Davide Angrisani, generale di brigata e già capo di Stato Maggiore del Comando interregionale Carabinieri 'Podgora' di Roma. Angrisani ha assunto l'incarico il 12 giugno scorso dal generale di divisione Claudio Domizi, che rivestirà il ruolo di comandante della Scuola ufficiali carabinieri di Roma. Durante l'incontro, oltre ai ringraziamenti reciproci per il lavoro svolto in questi drammatici mesi di pandemia, è stata ribadita da entrambe le parti la volontà di proseguire insieme in un'ottica di proficua collaborazione istituzionale.