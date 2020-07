Austria: Vettel, è bellissimo essere qui

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - "E' passato tanto tempo, tempo che è rallentato dopo l'Australia ed è bello tornare. Abbiamo avuto un assaggio al Mugello con la vecchia macchina, ma è bellissimo essere qui". Sebastian Vettel, all'ultima stagione con la Ferrari, non nasconde la sua soddisfazione di essere ormai in vista del via del mondiale di F1, dalle libere di domani alla gara di domenica in Austria.

"Dopo Barcellona era chiaro che non eravamo dove volevamo. Gli ultimi due mesi sono stati sconvolgenti - ha aggiunto in conferenza stampa il pilota tedesco - ma in fabbrica tutti stanno lavorando duramente e gli aggiornamenti arriveranno in Ungheria". (ANSA).