Incidenti stradali: scontro nel Modenese, morta 46enne

Una donna di 46 anni è morta in un incidente stradale avvenuto a Vignola (Modena) lungo la strada provinciale 4 verso le 12.30.

La donna stava guidando una microcar che, per ragioni al vaglio della polizia municipale, è rimasta coinvolta nell'incidente con altre due vetture. Sul posto anche i sanitari del 118, la vittima è però deceduta immediatamente. Ferite lievi per le altre persone coinvolte nell'incidente stradale. (ANSA).