F1: 'Forza Alex', Ferrari al gp d'Austria per Zanardi

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - La Ferrari in Austria correrà anche per Alex Zanardi. La scritta 'ForzaAlex' sarà visibile da entrambi i lati del rool hoop sulla monoposto che domenica torna in pista sul Red Bull Racing dopo lo stop forzato causa pandemia. Un messaggio di vicinanza e supporto - fa sapere la scuderia di Maranello - al campione paralimpico che sta lottando per la vita nell'ospedale di Siena dopo essere rimasto coinvolto ii un terribile incidente lo scorso 19 giugno con la handbike.

