Coronavirus: a Bologna mostra fotografica racconta emergenza

(ANSA) - BOLOGNA, 30 GIU - Sguardi, volti, gesti di medici, infermieri e di tutto il personale impegnato nell'emergenza coronavirus in quello che è stato il primo Covid-Hospital di Bologna. Una serie di fotografie, che si possono visitare nel parco dell'Ospedale Bellaria, per raccontare i mesi difficili, l'assistenza ai pazienti, per ringraziare tutti per il lavoro di squadra e che sono state realizzate da Paolo Righi, Roberto Piccinini e Gabriele Fiolo.

'Covid: istantanee ai tempi della pandemia' è stata allestita dall'Azienda Usl e Bimbo tu onlus ed è stata inaugurata questo pomeriggio, alla presenza dell'arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Maria Zuppi. "La pandemia - ha detto - sembra che tolga tutto, sembra che tolga la speranza. Noi invece dobbiamo piantare alberi che possano dare frutti a chi viene dopo di noi, e che siano forti grazie all'esperienza". (ANSA).