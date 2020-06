Coronavirus: 20 nuovi positivi e cinque morti in E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 30 GIU - E' di venti positivi, di cui sedici asintomatici, e cinque morti il bilancio delle ultime 24 ore dell'epidemia da Coronavirus in Emilia-Romagna. I nuovi tamponi effettuati sono 6.093, che raggiungono così complessivamente quota 495.544.

Cala il numero dei casi attivi che, secondo i dati diffusi dalla Regione e aggiornati alle 12, sono 1.010 (22 in meno rispetto a ieri). I pazienti in terapia intensiva sono 12, come ieri, quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 108 (-3).

Una persona è morta in provincia di Piacenza, due Bologna, una in quella di Ravenna e una in quella di Rimini.

Complessivamente, in Emilia-Romagna i decessi sono arrivati a quota 4.260.

Per quanto riguarda il focolaio individuato presso l'azienda di logistica Bartolini, i casi di positività ad oggi individuati dalle autorità sanitarie - tra lavoratori del gruppo e loro familiari o conoscenti - sono 113, di cui 87 asintomatici.

Sono invece 10 gli ospiti del centro di via Mattei, sempre nel Bolognese, risultati positivi. Si tratta di persone tutte asintomatiche in isolamento presso strutture residenziali dedicate, mentre 27 - individuate come contatti stretti - sono in isolamento presso la stessa struttura. (ANSA).