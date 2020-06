Calcio: Milan; Pioli 'Ibra è un leone, pronto per la Spal'

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Zlatan Ibrahimovic, salvo sorprese, tornerà tra i convocati per la gara di domani contro la Spal. Lo conferma Stefano Pioli. "Psicologicamente - evidenzia il tecnico del Milan nella conferenza stampa della vigilia - sta bene, risponde bene al lavoro. Lui è un leone, è spinto sempre da grandi motivazioni e grande determinazione.

Ieri ha fatto un buon allenamento con i ritmi giusti, se farà lo stesso oggi può essere convocato".

Pioli spende parole al miele anche per Calhanoglu e Rebic: "Hakan è un grande giocatore, lo sto stimolando per diventare un giocatore ancora più determinante. Ha tutto per fare bene, corre, ha qualità, secondo me è arrivato il momento per lui di diventare un top player - dice il tecnico rossonero -. Per me lui è un leader sia tecnico che morale. Non era invece facile prevedere un Rebic così decisivo, non era facile conquistarsi il ruolo e diventare così determinante. Ante non ha mai mollato, ha continuato a lavorare: questa è la mentalità giusta, sono molto felice della sua crescita. Ha continuato a lavorare con disponibilità e volontà ottenendo i risultati. E' questa la mentalità di un giocatore che vuole avere delle ambizioni in un grande club". (ANSA).