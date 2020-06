Ambiente: in spiaggia a Riccione nati otto 'Fratini'

Sulla spiaggia di Riccione ci sono tre pulcini di fratino di 5 giorni, due sono nati una ventina di giorni fa e altri tre hanno già spiccato il volo. Il piccolo uccello è una specie protetta e, nella stagione in cui depone le uova, i nidi vengono tutelati dai volontari delle associazioni di Asoer (Associazione ornitologi dell'Emilia-Romagna) ed Enpa (Ente nazionale protezione animali) e dai i carabinieri forestali. Tra Riccione e Rimini, fino a ora, ci sono state "11 nidificazioni - ha spiegato il comandante dei Carabinieri forestali di Rimini Aldo Terzi in un'intervista a Rai3 - sono state deposte 33 uova, 22 si sono schiuse. Se si pensa che in Emilia-Romagna si contano solo 40 Fratini, in queste settimane i numeri sono stati alti anche perché, per il lockdown, le spiagge si sono popolate più tardi". "Le presenza numericamente eccezionale dei Fratini - ha aggiunto l'assessore all'ambiente del Comune di Riccione Lea Ermeti - significa che c'è la giusta relazione tra la presenza dell'uomo e il delicato equilibrio della biodiversità".