Due persone sono morte in un incidente stradale sull'A1 in provincia di Bologna, nel tratto compreso tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord, in direzione del capoluogo emiliano. Nello scontro sono rimasti coinvolti un furgone e un tir. Sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della direzione Terzo Tronco di Bologna. Il traffico transita su due corsie e si registrano 8 chilometri di coda.