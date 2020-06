Pensione da non vedente, denunciata

Da anni percepiva la pensione di invalidità come non vedente totale, ma è stata filmata mentre attraversava la strada senza accompagnatore, sceglieva i prodotti da acquistare nei negozi, accompagnava i figli a scuola con due passeggini ed evitava ostacoli lungo la strada. Per questo la Guardia di Finanza ha eseguito nei confronti della donna, 38enne residente a Bologna, un sequestro emesso dal Gip Alberto Ziroldi per circa 70mila euro, nell'ambito di un fascicolo per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, coordinata dal pm Luca Venturi.

Le indagini del nucleo di polizia economico finanziaria, nate da una segnalazione, hanno accertato che la donna, che ha effettivamente una compromissione della capacità visiva, era stata riconosciuta dalla commissione medica dell'Inps a partire dal 2005 come 'cieca assoluta'. I successivi accertamenti, attraverso pedinamenti e appostamenti, hanno permesso di riprendere l'indagata in atteggiamenti incompatibili con questo stato.