Intervento Dovizioso riuscito, 'in pista dal primo gp'

Intervento riuscito per Andrea Dovizioso, pilota della Ducati caduto ieri mattina durante una gara di motocross, e sottoposto la notte scorsa al Policlinico di Modena a un intervento di riduzione e sintesi della frattura alla clavicola sinistra scomposta. "Dal punto di vista tecnico - precisa il Policlinico in una nota - l'intervento è ben riuscito. Per quanto riguarda i tempi di recupero si confida in un suo rapido ritorno alle competizioni già dal primo gran premio stagionale".