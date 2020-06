F1: Leclerc pronto al via "ma piedi a terra,non sarà facile"

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Il mondiale di formula 1 è pronto a partire: nel week end in Austria si corre il primo gp della stagione dopo il lungo stop e Charles Leclerc si prepara ad aggredire il Red Bull Ring. Pensando alla gara sul circuito austriaco di un anno fa. "In quel Gran Premio qualcosa è cambiato - dice il pilota della Ferrari in una intervista a Sky Sport, che andrà in onda completa stasera nello speciale 'Back On Track' - I duelli con Verstappen nel finale? Insomma, non sono grandi ricordi perché la vittoria è sfumata a pochi giri dalla fine. Da lì ho imparato molto e cambiato lo stile di guida, che è diventato più aggressivo. Ma non avremmo vinto lo stesso, non eravamo abbastanza veloci".

Il giovane alla guida della Rossa resta prudente: "Speriamo di fare meglio quest'anno, anche se sarà difficile. Piedi a terra, non è stato un inizio facile con i test invernali. Non dobbiamo dimenticarlo e lavorare". (ANSA).