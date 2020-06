Coronavirus, 16 nuovi casi in regione

Sono 16 i nuovi casi di Coronavirus in Emilia-Romagna, di cui 7 a Bologna dove nei giorni scorsi si è registrato un focolaio. Dei nuovi positivi, informa la Regione, 11 sono asintomatici, individuati attraverso l'attività di screening. I nuovi tamponi sono 2.721, e raggiungono così quota 489.451, a cui si aggiungono altri 1.095 test sierologici. Le nuove guarigioni sono 24, per un totale di 23.185. Scendono i casi attivi, 1.032 (-10), restano 12 i ricoverati in terapia intensiva e aumentano lievemente i ricoverati negli altri reparti Covid, 111 (+3). Si registrano 2 nuovi morti: due donne residenti in provincia di Modena e Ravenna.