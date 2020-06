Concerto di Tiziano Ferro il 12 giugno 2021 a Modena

Toccherà il 12 giugno 2021 lo stadio Braglia di Modena il tour di Tiziano Ferro, riprogrammato dopo l'emergenza coronavirus, che partirà ufficialmente il 6 giugno dallo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro (Udine). Altre date sono in programma il 9 giugno a Firenze, il 15, 18 e 19 a Milano, il 22 a Torino, il 26 a Napoli e il 29 a Bari. Il 'TZN Tour' proseguirà a luglio: il 6 ad Ancona, il 9 e 10 a Roma, il 14 a Padova e il 18 a Cagliari. A luglio 2021 il tour toccherà anche la Sicilia.

Live Nation Italia ha reso noto che i biglietti acquistati in precedenza rimarranno validi per le rispettive nuove date.

Maggiori informazioni sul Tour 2021 sono disponibili alla pagina https://www.lntvglobal.com/it/article/ferro-tour-2021.