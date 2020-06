Cesare Cremonini, tour stadi riparte a giugno 2021

È stato riprogrammato al giugno 2021 il tour negli stadi di Cesare Cremonini, rinviato per l'emergenza Covid-19. Si parte l'1 a Villa Manin di Passariano di Codroipo (Udine), che sostituisce la data di Lignano Sabbiadoro prevista il 21 giugno 2020, per proseguire il 5 all'autodromo di Imola, l'8 allo stadio San Siro di Milano, il 12 all'Euganeo di Padova, il 16 all'Olimpico di Torino, il 19 all'Arena della Vittoria di Bari e il 21 al Franchi di Firenze.

La data di Roma, prevista il prossimo 10 luglio allo stadio Olimpico, "non potrà essere recuperata per l'indisponibilità della struttura legata agli Europei di calcio: stiamo lavorando - spiega Live Nation Italia - per risolvere la situazione e onorare i biglietti già venduti. Seguiranno presto notizie sulla riprogrammazione della data".

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per le rispettive nuove date. I biglietti per le nuove date sono disponibili per l'acquisto su Ticketmaster Italia, Ticketone e nei punti vendita autorizzati.